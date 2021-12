Am Montag gab es für Novavax endlich die frohe Botschaft, auf die Anleger schon seit Längerem gewartet hatten. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) sprach dem Protein-Impfstoff des Unternehmens eine Empfehlung aus, die EU-Kommission erteilte nur kurz danach eine offizielle Zulassung. Eigentlich sollte das den großen Durchbruch markieren.Wider Erwarten ging es mit den Kursen von Novavax (US6700024010) zuletzt aber heftig in Richtung Süden. Um fast 7,5 Prozent gab der Kurs im gestrigen Handel nach, was eher nicht für spontane Euphorie spricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...