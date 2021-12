News von Trading-Treff.de DAX-Korrektur bringt den Index zurück zum Vorwochenniveau. Nun gilt es, die 15.500 wieder zu erobern und damit das Gap zum Verfallstag zu schließen. Anstieg in der DAX-Weihnachtswoche Nachdem am Montagnachmittag im Zuge einer Gegenbewegung das Minus etwas minimiert werden konnte, wurde diese Richtung heute fortgesetzt. Bereits in der Vorbörse wurden Kurse über 15.400 Punkten erzielt und damit das letzte Konsolidierungsniveau ...

