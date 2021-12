New York (ots/PRNewswire) -



Via gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") vertraulich den Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formular S-1 für den geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das vorgeschlagene Angebot sind noch nicht festgelegt worden. Es wird erwartet, dass die Registrierungserklärung nach Abschluss des Prüfverfahrens durch die SEC in Kraft tritt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Voraussetzungen.



Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar. Jegliche Angebote, Aufforderungen zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Diese Ankündigung erfolgt gemäß Regel 135 des Securities Act.



