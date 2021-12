Was der Marktteilnehmer am meisten fürchtet ist Unsicherheit und die damit einhergehende Angst. Die Geschichte, nicht nur an der Börse, lehrt aber, dass Angst schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen ist, weshalb dies Ich wünsche allen meinen Lesern ein friedliches, besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest! DAX update Was der Marktteilnehmer am meisten fürchtet ist Unsicherheit und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...