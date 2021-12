Neue Recherchen zeigen, dass Anfänger oft große Fehler machen, wenn sie sich zum ersten Mal an der Börse versuchen. Was sind diese häufigen Fehler? Und was kann man aus ihnen lernen? Sehen wir uns das mal an. Welche großen Fehler beim Investieren machen angehende Investoren? Laut Barclays sind zwei große Fehler, die Anfänger beim Investieren machen, impulsiv zu handeln und sich von persönlichen Emotionen leiten zu lassen. Zu diesem Ergebnis kam Barclays, indem es 2.000 Menschen zu ihren Entscheidungen ...

