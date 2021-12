Mega Kauf-Chance!: Patente-Champion greift an! Tax Loss Selling bringt sensationelle Einstiegs-Chance! Rebound vorprogrammiert!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Forschung und Entwicklung (F&E) sind Investitionen in den medizinischen Fortschritt, aber auch in die Zukunft eines Unternehmens. Sie sollen künftige Erträge ermöglichen und damit Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Arbeitsplätze sichern.

Schutz des geistigen Eigentums: Der Fortschritt fällt nicht vom Himmel

Zu den essenziellen Rahmenbedingungen in der Forschung und Entwicklung (F&E) gehört der Patentschutz. Patente haben zwei Funktionen:

Zum einen machen sie Erfindungen allgemein zugänglich; denn sie werden veröffentlicht. Zum zweiten Schützen sie deren wirtschaftliche Nutzung für eine gesetzlich festgelegte Zeit vor Nachahmung - zu Gunsten der Firma, die die Erforschung und Entwicklung finanziert und durchgeführt hat. Wenn aber der Patentinhaber einverstanden ist, können auch andere Hersteller das Patent gegen Lizenzgebühren ebenfalls nutzen.

Mit seiner Schutzwirkung schafft das Patentrecht die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Kapital und Arbeitskraft in F&E einsetzen können, ohne befürchten zu müssen, dass andere die Früchte ihrer Arbeit ernten, also die Ergebnisse umgehend vermarkten.

Forschende Pharma-Unternehmen wenden mit im Schnitt 13 % ihres Umsatzes (im Fall einiger Firmen sogar mehr als 25%) mehr für F&E auf als jede andere größere Branche; umso stärker sind sie auf einen wirksamen Patentschutz angewiesen.

Patente schaffen Sicherheit, auch in der medizinischen Forschung!

Dieses Biotech Unternehmen schützt sein geistiges Eigentum schon jetzt!

Patentschutz in der Psychedelika-Renaissance

Entheon Biomedical Corp. (WKN: A2QJBZ) ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung eines Portfolios sicherer und wirksamer psychedelisch-therapeutischer Produkte auf Dimethyltryptamin-Basis (DMT) zum Zweck der Behandlung von Sucht- und Substanzstörungen verschrieben hat. Zusätzlich konzentriert man sich auf die Erforschung und Entwicklung von hochmodernen Biomarkern zur personalisierten Behandlung von Suchterkrankungen

Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen beabsichtigt Entheon, Einnahmen mit dem Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union und in ganz Kanada zu erzielen.

Das Biotechunternehmen besitzt mehrere provisorisch erteilte DMT-Patente und beginnt Anfang 2022 die erste klinische Phase 1 Sicherheitsstudie.

Im weiteren Jahresverlauf ist dann der Beginn der Phase 2 für Nikotin- und Alkoholabhängigkeiten geplant.

Entheon baut mit einer intelligenten Plattform und unterschiedlichen Diagnose-Tools die Infrastruktur für eigene Medikamenten-Forschungsprogramme im Bereich DMT. Neben DMT wird das Unternehmen auch Forschungen mit weiteren Wirkstoffkandidaten wie z.B. Ketamin durchführen. Wir erwarten hier insbesondere Partnerschaften mit externen Firmen, um Shareholder-Value für Entheon Aktionäre zu heben.

Entheon IQ-Programm: Einreichung des nächsten Patents

Zur Förderung seines Forschungsprogramms hat Entheon am 23. November 2021 (LINK zur Pressemitteilung) die vorläufige US-Patentanmeldung Nr. 63/283,051 mit dem Titel "Detection of Therapeutic Psychedelic State" eingereicht. Das Patent bezieht sich auf eine verbesserte Technologie zur Erkennung und Aufrechterhaltung des optimalen therapeutischen psychedelischen Zustands, den Entheon durch die Überwachung von Elektroenzephalogramm (EEG)-Biomarkern untersuchen will, um die Behandlung neuropsychiatrischer Erkrankungen zu optimieren.

Timothy Ko, CEO von Entheon, ist stolz und zufrieden:

"Mit der Einreichung unserer vorläufigen Patentanmeldung baut Entheon eine IP-Grundlage auf, um den sicheren und präzisen Einsatz von Psychedelika zu erleichtern und so bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen."

2022 wird spektakulär!

Und das Beste: Sie bekommen gerade sensationelle Kauf-Kurse!

In-vivo-Toxizitätsuntersuchungen abgeschlossen

Im Anschluss an das Corporate Update vom 24. November 2021 freut sich das Unternehmen, weitere Fortschritte in seinem nichtklinischen Programm bekannt zu geben. Die In-vivo-Toxizitätsuntersuchungen wurden mit seinem CRO-Partner abgeschlossen, und der Abschlussbericht wird in den kommenden Wochen erwartet.

Zusammen mit den bereits abgeschlossenen In-vitro-Tests dienen diese Studien als Maßstab für weitere präklinische Arbeiten im Jahr 2022 und werden zu den Zulassungsanträgen beitragen, während das Unternehmen sein DMT-Programm vorantreibt.

EBRX-101 auf dem Weg zur Einreichung des Zulassungspakets für die klinische DMT-Studie am Menschen

Das Unternehmen freut sich, bestätigen zu können, dass es auf dem besten Weg ist, Anfang 2022 sein Zulassungspaket für seine bevorstehende Humanstudie bei der niederländischen Ethikkommission einzureichen. EBRX-101 ist eine Studie, die die Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Sicherheit einer zielgerichteten intravenösen Infusion von N,N-Dimethyltryptamin (DMT) in einer Gruppe gesunder Raucher untersuchen wird.



Raus aus der Sucht! Mit KI und maschinellem Lernen zum Behandlungserfolg

Mit dem Hauptaugenmerk auf der Förderung des therapeutischen Potenzials von DMT entwickelt Entheon eine Kombination aus genetischer und prädiktiver Datenanalyse, um eine möglichst sichere psychedelische Behandlung zu gewährleisten.

Ein patientenzentriertes und personalisiertes System der psychedelischen Medizin

Entheons Tochtergesellschaft für Gentests, HaluGen Life Sciences, führt sorgfältige Gentests durch, um die Risikowahrscheinlichkeit verschiedener psychedelischer Moleküle für einen bestimmten Patienten zu bestimmen, bevor die Behandlung stattfindet.

Auf der Grundlage von Patienten- und klinischen Studiendaten entwickelt Entheon in Zusammenarbeit mit Divergence Neuro Tech eine Plattform zur Vorhersage der Reaktion auf Biomarker. Dabei wird die firmeneigene Neuro-Plattform von Divergence in Verbindung mit der elektroenzephalographischen Überwachung (EEG) eingesetzt,

Die Biomarker-Plattform von Entheon, die auf KI und maschinellem Lernen basiert, wird es ermöglichen, geeignete psychedelische Behandlungen besser zu verschreiben, Echtzeit-Feedback während eines psychedelischen Ereignisses zu geben und die Entwicklung eines Systems zur patientenindividuellen Unterstützung nach der Therapie zu unterstützen.

16 Billionen USD prog. globale Kosten für psychische Störungen bis 2030

Quelle: Entheon Biomedical

Entheon ist auf dem besten Weg ein bedeutender Player zu werden, weil:

Entheon Biomedical (WKN A2QJBZ) kann der nächste BIG Player im Psychedelika-Sektor werden. Es ist eines der wenigen, aber führenden Unternehmen weltweit, das sich auf DMT-unterstützte Therapien und psychedelische Arzneimittel konzentriert.

Enormer Markt, den es zu erobern gilt: Es wird geschätzt, dass weltweit ungefähr fast 1 Milliarde Menschen an einer psychischen Störung bzw. Suchterkrankung leiden?

Sehr attraktive Aktie mit derzeit niedriger Bewertung von 21,2 Mio. CAD: Der Aktienkurs könnte sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird.

Entheon ist eines der ersten börsennotierten Biotechunternehmen mit Fokus auf psychedelische Medikamentenkandidaten und ermöglicht Investoren der ersten Stunde vom neuen Mega-Trendsektor bestmöglich zu profitieren.

Zahlreiche Katalysatoren und substanzieller Newsflow seitens des Unternehmens erwartet: Dazu gehören Updates zu den klinischen Forschungsprogrammen und weiteren externen Partnerschaften.

Entheon Biomedical (WKN: A2QJBZ) gehört zu den Innovations-Leadern im Psychedelika-Sektor - verpassen Sie nicht diese einmalige Investment-Chance! Das aktuelle Kursniveau ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk! Ein starker Rebound ist vorprogrammiert!

Name: Entheon Biomedical Corp. WKN: A2QJBZ ISIN: CA29383X1033 Börsenkürzel Deutschland: 1XU1 Börsenkürzel Kanada (CSE): ENBI Letzter Börsenkurs: 0,246 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen CSE Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



