Deventer, 22. Dezember 2021 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, und AEM, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Halbleitertest und -handling, verkünden heute ihre Zusammenarbeit, die es dem Afore Wafer Level Test Solutions Engineering Team von AEM ermöglicht, den AIOLOS Wafer Level Test Handler in der RoodMicrotec-Niederlassung in Nördlingen zu installieren und auszustellen. Mit diesem Handler wird RoodMicrotec in der Lage sein, seinen Kunden zusätzliche Leistungen in den schnell wachsenden Märkten des Sensor- und Wafer-Frame-Tests anzubieten.

AIOLOS ermöglicht die Prüfung und Kalibrierung von:

Drucksensoren, wie sie in Mobiltelefonen und anderen tragbaren Geräten verwendet werden

Gas- und Feuchtigkeitssensoren, z. B. zur Überwachung der Luftqualität

Komponenten, die zum Test Druck oder Vakuum benötigen





Dieses System ist auch für das 200-mm-Wafer-Frame-Probing eines breiten Spektrums von Halbleiterbauelementen eingerichtet.

Als Pionier in der Entwicklung und dem Einsatz anwendungsspezifischer Testlösungen für MEMS-Bauelemente bietet die Afore Wafer Level Test-Produktpalette von AEM integrierte Wafer Level Test- und Kalibrierungslösungen für die Entwicklung, Wafertest und den Final Test.

Durch diese Partnerschaft hat AEM eine breitere Möglichkeit, seine Systeme den Kunden in Mitteleuropa zu präsentieren.

"Diese Zusammenarbeit ermöglicht der mitteleuropäischen MEMS-Gemeinschaft einen leichteren Zugang zu unseren Systemanwendungs- und Testmöglichkeiten.", sagt Michael Siebert, Sales & Marketing Direktor bei AEM.

Für RoodMicrotec bedeutet diese Partnerschaft nicht nur eine Erweiterung der Geschäftsfelder, sondern auch der Testmöglichkeiten.

Jan de Koning Gans, Geschäftsführer der RoodMicrotec GmbH sagt: "Mit dieser Kooperation werden wir unsere Testmöglichkeiten für Sensorprodukte in diesen schnell wachsenden Märkten und Anwendungssegmenten erweitern. Darüber hinausermöglicht sie unseren Kunden den Zugang zu einer flexiblen Lösung für das Testen ihrer Produkte. Für Unternehmen, deren Volumen nicht ausreichtein eigenesSystem zu rechtfertigen, bietet RoodMicrotec Zugang zu der benötigten Testlösung, ohne dass diese Unternehmen investieren müssen."

Über AEM

AEM ist weltweit führend bei Testinnovation und bietet die umfassendsten Halbleiter- und Elektronik-Testlösungen, die auf den besten Technologien, Prozessen und dem besten Kundensupport basieren. AEM agiert weltweit in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Mit Produktionsstätten in Singapur, Malaysia (Penang), Indonesien (Batam), China (Suzhou) und Finnland (Lieto) sowie einem globalen Netzwerk aus technischem Support, Vertriebsbüros, Partnern und Distributoren bietet AEM seinen Kunden ein robustes und widerstandsfähiges Ökosystem von Testinnovationen und Support.

AEM Holdings Ltd ist an der Hauptbörse in Singapur notiert (Reuters: AEM. SI; Bloomberg: AEM SP). Der Hauptsitz von AEM befindet sich in Singapur. Afore Oy ist ein Teil der AEM-Gruppe.

Ergänzende Informationen

Michael Siebert - Director Sales & Marketing AEM Afore Wafer Level Test Solutions

Telefon: + 49 163 7985 714 Email: michael.siebert@aem.com.sgWeb: www.aem.com.sg

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

