Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist derzeit ein Wechselbad der Gefühle am deutschen Aktienmarkt. Am Montag gab es den heftigen Rücksetzer. Gestern holte der DAX einen Großteil seiner Verluste auf. Heute kann er auf starke Vorgaben aus den USA bauen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.