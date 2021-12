The following instruments on XETRA do have their first trading 22.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.12.2021Aktien1 FI4000513593 Kempower OYJ2 AU0000021693 Healthia Ltd.3 US6293341037 NN Group N.V. ADR4 AU0000199929 Morella Corporation Ltd.5 DE000A3MQCM4 Aareal Bank AG z.VerkAnleihen/ETC1 SE0017085285 Goldcup 100774 AB2 US11271LAB80 Brookfield Finance Inc.3 DE000HLB29T4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000A3GVJ41 Bitpanda Bitcoin ETC