Die Aktie von BioNTech tritt derzeit weiter auf der Stelle. Sie pendelt weiter zwischen 200- und 90-Tage-Linie hin und her. Am Dienstag ging die BioNTeck-Aktie mit einem Minus von 1,4 Prozent aus dem US-Handel. Am Mittmorgen notiert das Papier auf Tradegate leicht im Plus bei 242,30 Euro. Im Fokus stehen derzeit weiter die Omikron-Variante und dabei insbesondere Booster-Impfungen.Im Kampf gegen das Coronavirus peilen Bund und Länder bis Ende Januar weitere 30 Millionen Booster-Impfungen an. Damit ...

