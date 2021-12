Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was das ikonische Bild mit den fallenden Buchstaben im typischen CRT-Monitor-Grün in den Matrix-Filmen eigentlich zeigt, stellt euch schon mal auf eine recht profane Erklärung ein, die dennoch überraschend ist. Matrix 4 ist da und das Interesse an der Filmreihe der Regiegeschwister Wachowski steigt wieder an. Dabei dürfte das Erste, was euch einfällt, wenn ihr an die Matrix denkt, das Bild des grünen Kathodenstrahlmonitors sein, von dem die Buchstaben wie Regen nach unten fallen. Mal abgesehen von Keanu Reeves natürlich. Die Darstellung hat es unter der Bezeichnung "Digital Rain" zu Weltruhm gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...