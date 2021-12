London (www.fondscheck.de) - Schroders erwirbt eine Beteiligung von 75 Prozent an Greencoat Capital Holdings Limited ("Greencoat"), so die Experten von Schroders.Mit einem verwalteten Vermögen von 6,7 Milliarden GBP (Stand 30. November 2021) sei das Unternehmen einer der größten Asset Manager im Bereich erneuerbare Infrastrukturlösungen in Europa. Der initiale Kaufpreis betrage 358 Millionen GBP. ...

