Auf Einladung des Liechtensteiner Künstlers, Historikers sowie ehemaligen Landtagsabgeordneten und Regierungsrats Georg Malin besuchte Regierungsrat Manuel Frick am Donnerstag, 16. Dezember 2021 dessen Kunstdepot in Mauren. Der 95-jährige Georg Malin und zwei seiner Kinder führten den Regierungsrat durch das Depot. Dabei erläuterten Sie die Entstehung und Geschichte der Skulpturen und Bilder aus den verschiedenen Schaffensperioden Malins.



Den Abschluss bildete ein Austausch des aktuellen Kulturministers mit dem ehemaligen Kulturminister Georg Malin über aktuelle Entwicklungen im Kunst- und Kulturbereich. "Ich bin immer wieder fasziniert von Georg Malins enorm vielseitigem künstlerischen Schaffen sowie von seinem Wirken ausserhalb des Ateliers", so Manuel Frick.



