Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 3.807,92 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,34 Prozent nach unten auf 1.910,06 Zähler. Andere Börsen in Europa notierten leicht im Plus und konnten damit die Erholung vom Vortag noch ein wenig fortsetzen.Der Frühhandel verlief weitgehend ...

