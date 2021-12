Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir schauen heute früh aus den Kursschub bei den US Airlines, wir werfen einen Blick auf MIRCON TECHOLOGY und wagen eine Bewertung von MICROSOFT. Aus Deutschland im Fokus: BAYER und ROCKET INTERNET.

Die Wall Street setze ihre Erholung gestern fort. Alle drei Indizes konnten deutliche Gewinne verbuchen. Der DOW JONES legte 1,6% zu, der S&P500 1,8% und der NASDAQ100 schaffte sogar 2,3% Plus. Der DAX hatte das gestern schon im Laufe des Tages vorgemacht ging mit einem Zuwachs von knapp 1,4% aus dem Handel. Deshalb fällt die Reaktion heute früh moderat aus. Das deutsche Börsenbarometer eröffnet zwar wieder im Gewinn, allerdings mit angezogener Handbremse. Ähnliches gilt auch für die Handelsumsätze beidseits des Atlantiks. Man merkt deutlich, dass nicht mehr alle Marktteilnehmer dabei sind. Einige haben ihre Bücher für das Jahr schon geschlossen. Dem Markt fehlt es zunehmend an Breite. Zwischen den Feiertagen wird sich diese Tendenz noch ausweiten. Selbst in der ersten Handelswoche des neuen Jahres werden die Umsätze erfahrungsgemäß noch unterdurchschnittlich bleiben.

