... Beispiel dafür, nicht jedes Übernahmeangebot blind anzunehmen. Sie erinnern sich: Vor einem Jahr hat Oliver Samwer ROCKET INTERNET per Delisting von der Börse genommen - zu 18,57 €. Der Aufschrei war groß. Schließlich lag der innere Wert damals locker bei 33 €. Wir hatten es vorgerechnet. In Hamburg wurde der Titel weiter notiert, wie so oft nach einem Delisting. Jetzt gibt es für den verbliebenen kleinen Freefloat ein neues Angebot in Höhe von 35 €, also 88 % mehr.



