Das Mobilitäts-Start-up Via arbeitet an seinem IPO im kommenden Jahr und hat dazu nun vertraulich die Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Die Amerikaner, die unter anderem Daimler als Investor an Bord haben, konkurrieren zum Teil mit Uber und Lyft, haben aber auch ein Software-Business aufgebaut.Anders als beim Ride-Hailing-Ansatz von Uber oder Lyft ist Vias Mobilitätsmodell auf gemeinsame Fahrten ausgerichtet. Die Software des Unternehmens legt die Routen der Fahrer so, dass die Fahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...