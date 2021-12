Die Recyclingquote für Altpapier soll in Europa bis 2030 auf 76 Prozent erhöht werden. Dieses Ziel setzt sich der europäische Dachverband der Papierindustrie CEPI in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsversprechen. Die Quote aus Altpapiereinsatz in der Papierindustrie und dem Gesamtverbrauch an Papier und Kartonagen lag dem Verband zufolge 2019 in Europa bei 72 Prozent. Eine Steigerung der Recyclingquote ...

