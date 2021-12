Die Allianz ist ständig auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten für die Gelder ihrer Kunden. Eine wichtige Asset-Klasse ist herbei die Immobilie, und das rund um den Globus. Neuesten Berichten zufolge will der Versicherer in Japan investieren - es geht um rund 1,7 Milliarden Euro.Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, plant die Allianz, in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 220 Milliarden Yen oder umgerechnet etwa 1,7 Milliarden Euro in Mietwohnungen in Japan zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...