Aktienrückkauf zur Umsetzung des Beteiligungsprogramms beginnt - Beteiligungsprogramm für MLP Geschäftsstellenleiterinnen und -leiter sowie Beraterinnen und Berater erfolgt erneut auf Aktienbasis - Kontinuierliche Stärkung der partnerschaftlichen Komponente im Geschäftsmodell - Wert des Aktienrückkaufs beträgt bis zu 3,6 Mio. Euro Wiesloch, 22. Dezember 2021 - MLP beginnt Anfang Januar 2022 erneut mit dem Rückkauf eigener Aktien über die Börse. Dieser hat ein Volumen von bis zu 3,6 Mio. Euro und soll bis spätestens 31. Mai 2021 abgeschlossen sein. Auf aktuellem Kursniveau (8,11 Euro) entspricht dies insgesamt 443.896 Aktien oder 0,41 Prozent des Grundkapitals. MLP wird die zurückgekauften Aktien für das Beteiligungsprogramm für MLP Geschäftsstellenleiter und MLP Berater einsetzen. Ziel ist es, die partnerschaftliche Komponente im MLP Geschäftsmodell weiter zu stärken. Die Hauptversammlung hatte Vorstand und Aufsichtsrat mit Beschluss vom 24. Juni 2021 zum Rückkauf eigener Aktien ermächtigt, die unter anderem für das Programm eingesetzt werden können. Bereits in den Vorjahren hatte MLP Aktien zur Ausführung des Beteiligungsprogramms zurückgekauft. Seit Beginn des Programms im Jahr 2018 wurden auf diesem Weg mehr als 2 Mio. Aktien erworben und an die Berater und Geschäftsstellenleiter übertragen. Detailangaben zu den Aktienrückkäufen werden wir auf unserer Investor Relations Website bereitstellen: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/aktienrueckkauf Über MLP:

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. - Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Finanzberater und Kunden - DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen - FERI - Investmentmanagement für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden - MLP - Finanzberatung für anspruchsvolle Kunden - RVM - Versicherungsmakler für mittelständische Unternehmen - TPC - Betriebliches Vorsorgemanagement für Unternehmen Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für knapp 560.000 Privat- und 24.600 Firmenkunden ein Vermögen von knapp 53 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 550 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

