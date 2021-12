DEMIRE Aktie hat sich bis heute nicht vom "Corona-Crash" Anfang 2020 erholen können. Auf jeden Fall positiv sollte die heutige Meldung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) aufgenommen werden: Drei sogenannte "nicht strategische" Bürogebäude wurden zu einem Gesamtpreis von 46 Mio EUR veräussert. Und die Deal betrafen Objekte in Regenburg (Mietfläche rund 30.200 qm), in Potsdam ( 3.800 qm) und in Bad Bramstedt (knapp 1.000 qm). DEMIRE Aktie stärken Verkäufe "teilweise deutlich über dem zuletzt festgestellten Marktwert" Und da die Objekte alle "voll bezahlt waren" plant ...

