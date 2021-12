Am Montag gab die EU-Arzneimittelbehörde Ema ihr Go für den Corona-Impfstoff von Novavax. Doch das muss nicht auch nachhaltigen Aufwind für die Aktie des Herstellers bedeuten. Mit Nuvaxovid von Novovax wurde in der EU ein fünfter Impfstoff gegen Corona zugelassen. Gegen die neue Omikron-Variante sollen alle mehr oder weniger gut helfen, wie erste Studien zeigen. Doch an der Börse ist zum Wochenanfang weiterhin keine Euphorie zu spüren. Dax und Dow Jones gingen beide mit deutlichen Verlusten aus dem Handelstag am Montag. Nach der "Buy-the-Dip"-Mentalität zog der Handel...

