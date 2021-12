Dow Jones auf Rekordhoch, DAX auf Rekordhoch, Tesla über eine Billion Dollar, Apple bei fast drei Billionen, Bezos und Captain Kirk im All, Ampel in Berlin, BioNTech-Aktie plus 240 Prozent, Inflation auf 30-Jahres-Hoch, YOLO, Delta, Omikron, Booster - 2021 war vollgepackt mit Dramen, Superlativen, Wechselbädern der Gefühle. Am Ende behielten die Bullen die Oberhand: Der DAX liegt seit Jahresanfang mit zwölf Prozent, der Dow Jones mit 14 Prozent im Plus.Jetzt, an Weihnachten, können viele von uns ...

