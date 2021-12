Für Everfuel-Aktionäre gab es in den vergangenen Handelstagen wenig Grund zur Freude. Die Aktie der Nel-Beteiligung befindet sich seit Mitte November im konstanten Abwärtstrend und notiert aktuell nahe der bisherigen Verlauftiefs. Am Dienstag konnte die Aktie um mehr als zwei Prozent zulegen, da das noch junge Unternehmen einen Wärmeabnahmevertrag mit TVIS unterzeichnet hat.Am Dienstag gab Everfuel bekannt, dass zukünftig überschüssige Wärme aus der HySynergy-Anlage in das das lokale Fernwärmenetz ...

