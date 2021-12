Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einem Emissionsvolumen von 360 Mrd. EUR verteilt auf knapp 690 Titel wurde 2021 deutlich weniger als noch im vorangegangenen Jahr platziert, so die Analysten der Helaba.Insbesondere die hohen Liquiditätspuffer, die die Unternehmen bereits 2020 in Folge der Corona-Krise aufgebaut hätten, dürften einige Treasury-Abteilungen bewogen haben, sich weniger am Bondmarkt zu engagieren. Vor allem im zweiten Quartal habe die Emissionssumme signifikant unter dem Niveau des Vorjahrs gelegen. In den letzten drei Monaten des Jahres sei der Rückgang mit 4 Mrd. EUR auf 73 Mrd. EUR hingegen eher gering ausgefallen. ...

