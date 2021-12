BYD führt sein Angebot an elektrischen Transportern und Lkw nun auch auf dem ungarischen Markt ein. Dazu zählen der Transporter ETP3 und der Lkw ETM6, die dort ab sofort bestellt werden können und 2022 ausgeliefert werden sollen. Den Vertrieb in Ungarn übernimmt der Partner Eurotrade. Dazu gehört auch Kundendienst, Aftersales und Ersatzteilversorgung, was Eurotrade laut der BYD-Mitteilung über seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...