Nachdem der Montag massive Verluste mit sich brachte, scheinen die Märkte sich am Dienstag in das genaue Gegenteil verkehrt zu haben. Das brachte mit sich, dass die Verlierer des Vortages sich plötzlich als Gewinner präsentieren konnten. An die Spitze des DAX setzt sich dabei der Flugzeughersteller Airbus.Ein konkreter Grund für die überraschend gute Performance von Airbus (NL0000235190) war nicht auszumachen. Vielleicht kauft so mancher Optimist sich nach den herben Verlusten der vorherigen Tage wieder ein. Möglicherweise wird auch begrüßt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...