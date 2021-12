DJ FCR Immobilien AG: Monats-Update November / Dezember 2021

FCR Immobilien AG: Monats-Update November / Dezember 2021 Liebe Partner, liebe Investoren, liebe Freunde,

vor fünf Monaten konnten wir Sie erstmals mit dem neuen FCR Monats-Update über die aktuellen Entwicklungen bei uns informieren. Seitdem haben wir Ihnen jeden Monat die wesentlichen Neuigkeiten aus der FCR-Welt berichten dürfen. Und nun, zum Ende 2021, freut es mich einmal mehr, dass wir Ihnen auch in unserem Update zum Jahresabschluss die wichtigsten Geschäftsaktivitäten, die wir in den vergangenen Wochen erfolgreich umgesetzt haben, näherbringen und veranschaulichen dürfen. Gerne erhalten Sie so nachfolgend einen kompakten Blick auf das, was war und auf das, was kommt. Schauen wir dazu als erstes gleich mal auf unsere Transaktionen.

Wir befinden uns ungebrochen auf einem weiterhin sehr dynamischen Ankaufskurs. Nach unseren zuvor vermeldeten Ankäufen von vollvermieteten Handelsimmobilien in Finsterwalde (Brandenburg) und Siegen (Nordrhein-Westfalen) haben wir Anfang Dezember ein großes Einkaufszentrum in Eisenach (Thüringen) erworben. Die Fakten zum zweitgrößten Ankauf in unserer Firmengeschichte können sich sehen lassen: 26.000 m² Verkaufsfläche, 100 % Vermietungsstand, über 4 Mio. Euro Jahresnettomiete und ein sehr guter Mietermix mit namhaften Einzelhandelsunternehmen wie z. B. Marktkauf (Edeka-Gruppe), JYSK (Dänisches Bettenlager), Deichmann, Woolworth, TEDi, Ernsting's family und Apollo-Optik. Ein weiteres ertragsstarkes Objekt also, das wir natürlich sehr gerne in unser Bestandsportfolio aufnehmen und uns viel Freude machen wird.

Durch den Zukauf des Einkaufszentrums in Eisenach ist der Marktwert unseres Gesamtportfolios erstmals in der Unternehmensgeschichte auf über 400 Mio. Euro angestiegen. Und auch die wichtigsten Kennzahlen zu unserem Bestandsportfolio haben sich dadurch weiter verbessert. So liegt unsere Vermietungsquote für insgesamt 92 Bestandsobjekte nun bei rd. 93 %. Einen Riesensprung haben wir bei der Ist-Netto-Miete und beim FFO gemacht, die sich auf rd. 28 Mio. Euro bzw. 12 Mio. Euro, jeweils annualisiert, erhöht haben.

Vermietungsquote (in %) 2018 2019 2020 2021 YTD 81,0 82,1 90,3 92,8 IST-Netto-Miete (annualisiert, in Mio. Euro) 2018 2019 2020 2021 YTD 14,0 18,3 19,5 27,9

Alles in allem kulminiert dies in einer stabilen, nachhaltigen Ertragskraft von FCR, auf die wir auch in Zukunft verlässlich bauen können.

Eine spannende Frage ist natürlich immer, welche Ankäufe als nächstes realisiert werden können. Dazu gerne an dieser Stelle so viel: Unsere Pipeline ist, nicht nur zu Weihnachten, sondern - Sie wissen das - zu jeder Jahreszeit, sehr gut gefüllt mit performanten Objekten, mit denen wir unser profitables Bestandsportfolio konsequent qualitativ weiterentwickeln werden. Aktuell befindet sich in unserer Ankaufspipeline ein Volumen von ca. 50 Mio. Euro. Anfang 2022 möchten wir dann diese Objektankaufs-Opportunitäten eintüten und unser Wachstum damit weiter forcieren.

Für diesen nächsten Wachstumsschub sind wir gut vorbereitet, wir haben uns in diesem Zuge auch bereits frühzeitig attraktive Finanzierungen gesichert. Zum einen erstmals über ein Schuldscheindarlehen und zum anderen über eine Aufvalutierung des Darlehensvertrags bei unserem Einkaufszentrum in Rastatt. Das Schuldscheindarlehen, Volumen 10 Mio. Euro, Zinskupon 3,4 %, Laufzeit 5 Jahre, konnten wir bei institutionellen Investoren platzieren. Im Rahmen der Refinanzierung unseres Bestandsobjekts in Rastatt für weitere 5 Jahre wurde nicht nur der Darlehensvertrag aufvalutiert, sondern es wurden zugleich auch die Zinsen gegenüber der bisherigen Finanzierung gesenkt.

Als spezialisierter Bestandshalter für Handelsimmobilien in Deutschland liegt unser klarer Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren, Nahversorger und Drogerien an etablierten Sekundärstandorten. Hier haben wir uns über die vergangenen Jahre eine exzellente Positionierung und Marktposition erarbeiten können. In diesem Zuge werden Immobilien, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören, mittelfristig veräußert. So hat FCR planmäßig ihr studentisches Wohnentwicklungsprojekt in Bamberg (Bayern) erfolgreich abgeschlossen und für rd. 20 Mio. Euro an ein Münchner Family Office veräußert. Es wurde wie geplant ein deutlich positiver Ergebnisbeitrag realisiert. Der aus dem Verkauf resultierende signifikante Cash-Rückfluss steht für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios zur Verfügung. Diese Investitionen werden sich bereits im kommenden Jahr positiv beim FFO bemerkbar machen. Das als KfW Effizienzhaus erbaute Studentenwohnheim mit 139 vollausgestatteten Appartements und einer gesamten Wohnfläche von rd. 4.000 m² wird ab dem 01.03.2022 in die Vermietung gehen. Der realisierte Verkauf des Studentenwohnheims in Bamberg ist ein weiterer Meilenstein auf unserem klar definierten Wachstumskurs.

Schon länger berücksichtigen wir ESG-Kriterien bei unserer Geschäftsentwicklung. Nun starten wir eine Nachhaltigkeitsoffensive, mit der wir ökologische und ökonomische Aspekte in Symbiose bringen wollen. In diesem Zuge planen wir, bis Ende 2024 sämtliche FCR-Standorte soweit möglich mit einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos auszustatten. Eine Machbarkeitsprüfung aller Standorte wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Für 10 Standorte wurden bereits Verträge mit der Allego GmbH geschlossen, einem der führenden Betreiber von Ladestationen für die Elektromobilität in Europa. Als erstes wird das Fachmarktzentrum in Brandenburg an der Havel mit 6 bis 8 Ladesäulen für 12 bis 16 Fahrzeuge ausgestattet. Neben AC-Ladesäulen werden auch so genannte High Power Charger (HPC) Ladesäulen installiert, die eine Ladeleistung von bis zu 350 kW bieten. Die Umsetzung an den Standorten erfolgt dabei mit externen Partnern, sodass FCR aus der Ladeinfrastruktur Mieteinnahmen generiert, während die Investitionskosten von den Projektpartnern übernommen werden.

Durch ihre Spezialisierung auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland an über 90 Immobilienstandorten ergibt sich ein Potenzial von mehreren hundert Ladepunkten im Bestandsportfolio. So können wir einen Beitrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten und zugleich zusätzliche Einnahmen aus dem Immobilienbestand generieren. Dabei werden wir die Mieter an den einzelnen Standorten in die Planung mit einbeziehen, um so eine größtmögliche Akzeptanz zu schaffen und eine auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnittene Ausstattung zu gewährleisten.

Neben dem Aufbau der Ladeinfrastruktur ermitteln wir im Rahmen einer Potenzialanalyse auch die Möglichkeit, an den einzelnen FCR-Standorten auf den Dachflächen der Bestandsobjekte Photovoltaikanlagen zu installieren. Bei einer vor allem von Nahversorgern, Drogerien und Baumärkten genutzten Mietfläche der Objekte von rd. 400.000 m² gehen wir davon aus, nennenswerte Flächen für die Solarstromgewinnung nutzen zu können. Auch hier ist ein Partnerkonzept vorgesehen.

Auch am Kapitalmarkt sehen wir, dass ESG-Strategien und -Umsetzungen zunehmend essenzieller werden. Wir sind hier wie ausgeführt bereits schon auf einem sehr guten Weg, den wir weiter konsequent gehen werden. Aber insbesondere unsere starke operative Leistungsfähigkeit in Kombination mit unserer hohen Innovationskraft im technologischen Bereich haben uns auch für große institutionelle Investoren interessant gemacht. Dass die FCR-Aktie mit rd. 16 Euro aktuell ein Allzeithoch erreicht hat und die Analysten von AlsterResearch aufgrund der jüngsten Erfolgsmeldungen das Kursziel von 16,20 Euro auf 17,50 Euro angehoben haben, ist ein guter Beweis dafür, dass wir nun mit einer Marktkapitalisierung von über 150 Mio. Euro am Kapitalmarkt stark wahrgenommen werden. Informationen zur FCR-Aktie finden Sie von unserer Website unter https://fcr-immobilien.de/investor-relations/aktie.

Mit Blick zurück und nach vorn lässt sich somit zusammenfassend folgendes feststellen: Mit unseren zielgerichteten Zukäufen renditestarker Objekte, der kontinuierlichen Optimierung unseres werthaltigen Bestandsportfolios, der Steigerung unseres Marktwerts zählen wir in 2021 mehr denn je zu den führenden Investoren im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Und auch für 2022 werden wir wieder ein Garant für profitables Wachstum sein. Die internen Voraussetzungen dazu haben wir in unserem Kerngeschäft Handelsimmobilien geschaffen, die externen Rahmenbedingungen sind zwar weiter herausfordernd, aber auch potenzialreich. Gehen wir es an!

Zuvor ist aber auch hier ein zumindest kurzes, in jedem Fall intensives Innehalten enorm wichtig, um neue Kraft, neue Inspirationen, Impulse und Ideen zu sammeln, die wiederum elementare Pfeiler für ein erfolgreiches Durchstarten im neuen Jahr für uns alle sind. Hierzu wünsche ich Ihnen vor allem Zeit. Zeit für Sie, Zeit für Ihre Familie, Zeit für alles, was für Sie wichtig ist. Zeit für Ihr persönliches Umfeld.

Ein frohes und gesundes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Herzlichst, Ihr Falk Raudies

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf rd. 28 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München Ende der Pressemitteilung

