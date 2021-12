DGAP-Ad-hoc: asknet Solutions AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

asknet Solutions AG: Le Nouveau Holdings Inc. wird neuer Mehrheitsaktionär 22. Dezember 2021, Karlsruhe - Die asknet Solutions AG (Ticker-Symbol: ASKN, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) ist heute darüber informiert worden, dass Le Nouveau Holdings Inc. nach Erwerb der Anteile des Altaktionärs Garage Italia Finance S.à r.l. nun 72,98 % der Anteile an der asknet Solutions AG hält. Nachdem Le Nouveau Holdings Inc. im Rahmen der im November 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung bereits 1.132.772 Aktien der asknet Solutions AG gezeichnet hatte, hat das Unternehmen nun weitere 1.252.741 Aktien erworben. Hierdurch hält Le Nouveau Holdings Inc. insgesamt 2.385.513 Aktien der asknet Solutions AG und wird damit Mehrheitsaktionär der Gesellschaft. Kontakt

Magda Gajny

+49(0)721/96458-6116

investors@asknet.com

