Amerikaner:innen sollen bald Millionen kostenloser Corona-Tests online nach Hause bestellen können. Das kündigte Präsident Joe Biden an. Die Website, über die die Lieferung laufen sollen, war eigentlich ein Projekt seines Vorgängers Donald Trump. Bei einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in den USA im Weißen Haus kündigte Präsident Joe Biden an, dass Corona-Tests bald einfacher verfügbar sein sollen. Die kostenlosen Test sollen Amerikaner:innen ab Januar über eine Website der Regierung direkt nach Hause bestellen können. Die 500 Millionen Selbsttests sollen die Ausbreitung der Omikron-Variante eindämmen. Laut Pressesprecherin Jen Psaki ...

