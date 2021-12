Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Einkaufszentrum Boulevard Berlin hat den Eigentümer gewechselt, so die Klépierre Management Deutschland GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im Zuge des Verkaufs übernimmt Klépierre Deutschland das Management des Objekts; damit läutet Klépierre den Einstieg ins Drittgeschäft ein, wie es CEO Johan Caspar Bergenthal als weiteren Strategiebaustein unlängst angekündigt hat: "Wir freuen uns sehr, unsere Expertise im Boulevard Berlin weiterhin einbringen zu können und unseren Beitrag zu dieser einmaligen Asset-Transformation mit einem solchen Außmaß leisten zu dürfen. Für uns ein tolles Projekt zum Start unserer Ambitionen im Drittgeschäft". Das Boulevard Berlin zählt zu den größten Shopping Centern in Deutschland mit rund 87.000 Quadratmetern Handelsfläche. (22.12.2021/alc/n/a) ...

