Vancouver, BC, Kanada (22. Dezember 2021) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) ("Victory" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine umfangreiche IP-Vermessung auf seinem Projekt Mal-Wen im südlichen Zentrum von British Columbia im östlichen Gürtel der Nicola Group abgeschlossen hat.

Die im November angekündigte, (ungefähr) 45 km umfassende IP-Vermessung wurde nun über dem Konzessionsgebiet Mal-Wen fertiggestellt. Die vorläufigen Ergebnisse aus dem nördlichen Teil des Rasters weisen darauf hin, dass etwa 600 bis 900 m östlich des Konzessionsgebiets Mal zwei bedeutende IP-Anomalien vorliegen (Abbildung 1). Die Anomalien Mal East und Far East bilden lineare Bereiche mit hoher Wiederaufladbarkeit/Resistivität, die sich über rund 600 m in Nord-Süd-Richtung erstrecken.

Abbildung 1. IP-Anomalien Mal East und Far East

Die Anomalien Mal East und Far East sind von ähnlicher Beschaffenheit, jedoch größer und ausgeprägter als die Anomalien in der Nähe des Prospektionsgebiets Mal (Abbildung 2). Die Anomalien Mal East und Far East befinden sich in einem Gebiet mit wenigen Ausbissen, das größtenteils von Schluff oder Geschiebe überlagert ist.

Abbildung 2. Pseudoabschnitt Linie 3

Das Prospektionsgebiet Mal weist eine unregelmäßige Gold- und Kupfermineralisierung auf, die mit einer Epidot-Carbonat-Alteration und in geringfügigem Maße Pyrit in Zusammenhang steht. Im Prospektionsgebiet Mal wurden mehrere Bohrprogramme absolviert, wobei die besten gemeldeten Ergebnisse 0,5 g/t Au auf 8,8 m und 1,6 % Cu auf 6 m betrugen (wahre Mächtigkeiten unbekannt). Zur Erprobung der Anomalien Mal East und Far East wird ein Bohrprogramm über 500 m vorgeschlagen. Abhängig von den IP-Ergebnissen aus der südlichen Hälfte des Rasters, welches das Prospektionsgebiet Wen abdeckt, werden möglicherweise zusätzliche Bohrungen empfohlen.

Victory Resources gibt ferner bekannt, dass es das Konzessionsgebiet Loner in Nevada fallen lassen und seine Vereinbarung mit Silver Range Resources Ltd. gekündigt hat. Das Unternehmen ist damit nicht länger verpflichtet, weitere Zahlungen an Silver Range zu tätigen. Das Konzessionsgebiet wurde ursprünglich aufgrund der von Silver Range auf Grundlage der Bodenprobenahmen aufgestellten Hypothese erworben, dass es neben und zwischen den bekannten Erzgängen eine bedeutende Mineralisierung geben könnte. Die Bohrungen durchteuften sowohl eine schmale, unregelmäßige hochgradige Goldmineralisierung, ähnlich jener in den Abbaustätten, als auch größere Alternationszonen, die stellenweise nur bedingt abbauwürdige Goldgehalte aufweisen. Die Lage und der Gehalt dieser Zonen scheinen die Bodenanomalien zu erklären. Die Erzgänge und Alterationszonen sind zu klein und/oder geringgradig, um von wirtschaftlichem Interesse zu sein, und es gibt keine wirklichen Hinweise darauf, dass sie mit einer größeren Zone in Zusammenhang stehen.

"Die Unternehmensführung von Victory hat beschlossen, dass die Ressourcen des Unternehmens auf das Potenzial von Smokey Lithium und Mal-Wen konzentriert werden sollten, anstatt dass wir einen weiteren Teil unserer Zeit, unserer Expertise und unseres Kapitals für weitere Explorationen bei Loner aufwenden", meint Herr Mark Ireton, President und CEO von Victory. "Das Unternehmen sucht und bewertet weiters zusätzliche Konzessionsgebiete, insbesondere solche mit Potenzial für die Auffindung von Lithium und anderen Batteriemineralen."

Das Unternehmen teilt überdies mit, dass die Amtszeit von Herrn David Deering als Director des Unternehmens zu Ende gegangen ist. Victory dankt Herrn Deering für seine Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihm alle Gute für die Zukunft.

Über das Explorationskonzessionsgebiet Mal-Wen

Das Konzessionsgebiet Mal-Wen besteht aus 7 Mineralclaims mit insgesamt 1.205,97 Hektar Grundfläche und befindet sich rund 30 km südöstlich von Merritt im südlichen Zentrum von British Columbia. Das Konzessionsgebiet Mal-Wen liegt im östlichen Gürtel der Nicola Group in Südzentral-British Columbia, wo sich zahlreiche alkalische Prophyrlagerstätten befinden, darunter auch die aktuell produzierende Mine New Afton und die ehemaligen Produzenten Ajax und Copper Mountain. Die Prospektionsgebiete Mal und Wen sind möglicherweise die peripheralen Ausläufer eines größeren mineralisierten Systems, das größtenteils von einer Deckschicht überlagert ist. Nur der ganz nördliche Bereich dieses Gebiets wurde zuvor von früheren IP-Vermessungen abgedeckt (d.h. das Gebiet östlich der IP-Anomalie Mal). Eine IP-Vermessung soll im Bereich zwischen den Prospektionsgebieten Mal und Wen erfolgen. Die sich durch die IP-Vermessung ergebenden Ziele würden dann bebohrt werden.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Helgi Sigurgeirson, Geologe von Victory und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

