Singapur (ots/PRNewswire) -Am 21. Dezember traf H.E. Justin Sun nach seinem Besuch in der Karibik am Sitz der WTO in Genf ein, wo er in seinem Amt bestätigt wurde. Wie berichtet, kann sich H.E, Justin Sun in Genf aufhalten und Treffen mit den zuständigen WTO-Beamten abhalten. Kürzlich wurde er offiziell zum Botschafter und Ständigen Vertreter Granadas bei der WTO ernannt und ist befugt, Grenada während seiner Amtszeit bei den WTO-Tagungen zu vertreten.H.E. Justin Sun gründete TRON, eine der drei größten öffentlichen Ketten der Welt, im Jahr 2018. TRON hat inzwischen über 67 Millionen Nutzer und ein vollwertiges Ökosystem, das für die globale Blockchain-Industrie repräsentativ ist. Deshalb, so H.E. Justin Sun, wird er seine Ressourcen und Vorteile im Bereich der digitalen Technologien und der digitalen Wirtschaft, die er durch seine jahrelange Erfahrung im digitalen Bereich erworben hat, nutzen, um sich voll und ganz für das Wachstum Grenadas und seiner benachbarten Volkswirtschaften einzusetzen.Grenada liegt im Süden der Karibik. Landwirtschaft und Tourismus sind die wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. Nach Angaben der Regierung von Grenada wird die Ernennung von H.E. Justin Sun, ein Veteran auf dem Gebiet der Digitalisierung, als Botschafter und Ständiger Vertreter bei der WTO, der Digitalisierung des Handels, der Investitionen und der Regierungsführung förderlich sein.Alle großen Länder auf der ganzen Welt intensivieren derzeit ihre Bemühungen im Bereich der digitalen Technologie, um eine breitere Konnektivität von Informationen, Kapital, Talenten und Kreditwürdigkeitsprüfungen usw. zu erreichen und damit das Wachstum der digitalen Wirtschaft und die sozioökonomische Entwicklung zu fördern. Die sich rasch entwickelnde Blockchain-Technologie, die die Grundlage der digitalen Gesellschaft bildet, wird inzwischen in vielen Bereichen wie dem digitalen Finanzwesen, dem Internet der Dinge, der intelligenten Fertigung, dem Lieferkettenmanagement und dem Handel mit digitalen Vermögenswerten eingesetzt.