Das ging schnell: Nach wenigen Monaten stellt Delivery Hero (WKN: A2E4K4) seine foodpanda-Präsenz in Deutschland ein. Das Papier profitiert heute von einem "Buy-on-Bad-News"-Effekt am Markt, der die Aktie +6,55% höher handelt bei 98,30 €. Delivery Hero bringt Kunden nicht nur "mit Restaurants und Geschäften zusammen, die sie lieben", es liefert die Waren oft auch selbst aus. Dabei hat sich das 2011 in Berlin gegründete Unternehmen lokalen Lieferungen ...

