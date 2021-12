Wien (www.fondscheck.de) - Im Jahr 1950 kam die Idee des Investmentfonds auch in Deutschland an, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dem Fondak (ISIN DE0008471012/ WKN 847101) für Aktien und dem Mischfonds Fondra (ISIN DE0008471004/ WKN 847100) seien die ersten Portfolios an den Start gegangen. Die hiesige Unternehmenswelt habe sich seit den Anfangsjahren der Bundesrepublik drastisch gewandelt. Entsprechend hätten sich auch die Portfolios angepasst. Wie es gelungen sei, die Fonds-Urgesteine stets auf der Höhe der Zeit zu halten, erläutere Christoph Berger, Co-Manager des Fondak und Manager des 1956 gegründeten Schwesterfonds Concentra (ISIN DE0008475005/ WKN 847500). ...

