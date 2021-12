DJ Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt im November

CHICAGO (Dow Jones)--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im November mit etwas geringerem Tempo als zuvor beschleunigt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) sank auf plus 0,37 (Oktober: plus 0,75) Punkte, wie die Chicago Fed mitteilte. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt erhöhte sich jedoch auf ebenfalls plus 0,37 (plus 0,25) Punkte. Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin.

