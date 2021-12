Eine Software, die Zugriff auf PCs in der ganzen Welt ermöglicht - ohne das eigene Haus verlassen zu müssen. In den Augen vieler Anleger lieferte Teamviewer damit die perfekte Antwort auf die Pandemie. Tatsächlich aber legte der Softwarehersteller aus Göppingen 2021 eine Bruchlandung hin, zumindest an der Börse. Grund dafür war ein schlechtes Erwartungsmanagement: Mit zu euphorischen Prognosen vergraulte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...