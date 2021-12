Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiter knapp im Plus gehalten. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.40 Uhr mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent bei 3.830,41 Punkten. Der ATX Prime legt 0,13 Prozent auf 1.919,09 Zähler zu. Auch an anderen Börsen gab es kaum Bewegung. Der Handel verlief weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten wurden am Vormittag nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...