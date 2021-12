Die Werthaltigkeit der Pipeline in der Windenergie und der Photovoltaik gibt Zielkurse von 10 bis 12 € her. Das ist unbestritten und Konsens unter den Großaktionären. Alle hatten das einstige Gebot von Morgan Stanley Infrastructure zu 4 € je Aktie entschieden abgelehnt. Inzwischen 7,82 € und der Großaktionär Active Ownership Capital hat letzte Woche von 5 auf knapp 12 % zu 7,85 € aufgestockt.



