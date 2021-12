Die Tschechische Republik hat die Zinsen erneut angehoben, diesmal sogar um 100 Basispunkte, während der Konsens von einem Anstieg auf 3,5% (um 75 Basispunkte) ausging. Derzeit haben wir in der Tschechischen Republik die höchsten Zinsen seit 2008! Dies ist eine völlig andere Situation als im benachbarten Polen. In der nachstehenden Grafik sehen wir den Leitzins in der Tschechischen Republik und in Polen. Dies könnte bedeuten, dass die Zinsen in Polen noch nicht die Obergrenze erreicht haben, obwohl ...

