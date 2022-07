DJ Rehn: EZB hebt Zinsen "wahrscheinlich" um 25 Basispunkte an - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Leitzinsen nach Aussage des finnischen EZB-Ratsmitglieds Olli Rehn in der nächsten Woche "wahrscheinlich" um 25 Basispunkte anheben und im September "wahrscheinlich" um 50. Das sagte Rehn laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bei einer Veranstaltung in der finnischen Stadt Pori. Rehns Äußerungen sind etwas ungewöhnlich, weil sie in die so genannte Schweigeperiode in der Woche vor der EZB-Ratssitzung fallen.

Nach September werden Zinserhöhungen Rehn zufolge davon abhängen, wie sich die europäische Wirtschaft entwickelt, und insbesondere davon, ob sie einen weiteren Rückschlag durch eine Verschärfung des russischen Krieges gegen die Ukraine erleiden wird.

"In Europa ist es immer noch möglich, die Inflation durch eine schrittweise Normalisierung der Geldpolitik in den Griff zu bekommen, ohne dass das zu einer Rezession führt", sagte der Gouverneur der finnischen Zentralbank. Mit einer schrittweisen, vorhersehbaren und konsequenten Normalisierung der Geldpolitik versuche die EZB, die Situation zu stabilisieren und mittelfristig die Preisstabilität wiederherzustellen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.