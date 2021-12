DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Ausschüttungen

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Erste Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenzverfahrens erfolgt



22.12.2021 / 16:22

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Erste Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenzverfahrens erfolgt

Ahrensburg, 22. Dezember 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die bereits angekündigte Abschlagsverteilung in Höhe von EUR 17 Mio. an die Gläubiger vorgenommen. Die Quote der ersten Abschlagsverteilung beträgt 38,45 %. Für die Inhaber der Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) und 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) ist die Auszahlung an den gemeinsamen Vertreter, die One Square Advisory S.à.r.l., erfolgt. Die Auszahlung auf die Anleihen erfolgt auf die Bestände vom 22.12.2021 (24:00 Uhr). Die Ausschüttung wird im Januar 2022 beginnen. Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger in Kürze zu dem weiteren Verfahren der Verteilung gesondert informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://onesquareadvisors.com/behrens-ag/.

