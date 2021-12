Die Aktie von Caterpillar ist gegenwärtig der größte Gewinner im Dow Jones-Index . Aktuell liegt der Auswahlindex mit 0,18 Prozent im Plus. Freundlich ist heute überwiegend die Stimmung am Aktienmarkt - zumindest für den Dow Jones. Der Dow Jones kam auf ein Kursplus in Höhe von 0,18 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...