Die Aktie von BASF hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr schwach entwickelt. Nachdem sich der Abwärtstrend Ende November weiter beschleunigte, scheint sich die Lage nun zu beruhigen. Der Titel konnte eine wichtige charttechnische Unterstützung testen. So könnte es jetzt weitergehen.Nahezu punktgenau stoppte die Erholungsbewegung der BASF-Aktie von der Corona-Krise am Vorkrisen-Niveau bei rund 73 Euro. Zwischen März und April kämpfte sie mit dieser Hürde, prallte dann aber letztendlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...