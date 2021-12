Essen (ots) -Die R&S Vertriebs GmbH legt bei der Auswahl ihrer hochwertigen Wurst-, Schinken- und Frischfleischprodukte besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und Zukunftsfähigkeit. Aus diesem Grund wurde dem Unternehmen in diesem Jahr das TOP 100 Innovator-Siegel verliehen. Nun hat der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar die Leistungen von R&S im TOP 100 Finale gewürdigt.R&S konnte in außerordentlicher Weise in der Kategorie "Innovative Prozesse und Organisation" in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) überzeugen. Das Finale des Innovationswettbewerbs - dieses Mal als Online-Konferenz - wurde bereits zum 28. Mal ausgetragen.Ganzheitlich innovativMit einem Sortiment von mehr als 800 Wurst- und Schinkenprodukten sowie Markenfleischprogrammen, Fleischalternativen und Feinkost-Delikatessen gehört R&S zu den führenden Vertriebsunternehmen in Deutschland. "Unser Steckenpferd ist es, vielversprechende Ideen und Konzepte bis zur Marktreife zu bringen und im Markt zu etablieren", erklärt Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der R&S Vertriebs GmbH. Das Gourmetscouts by R&S-Team ist dabei immer am Puls der Zeit und sorget mit kulinarischen Vorschlägen für neue Anregungen und schmackhafte Neuigkeiten. Dafür bietet R&S den Mitarbeitern attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten wie Schulungsvideos, Grill- und Zuschnittseminaren, Sommelierkursen sowie Verkaufsseminaren. Der Austausch mit den Kunden auf den zweimal im Jahr stattfindenden Hausmessen an allen vier Standorten trägt ebenfalls zur stetigen Weiterentwicklung des Produktportfolios bei.Über den TOP 100-WettbewerbSeit 1993 wird das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.Das Video zur Würdigung von R&S durch Ranga Yogeshwar kann über folgenden Link angeschaut werden: https://youtu.be/72rMaOXN1UAPressekontakt:Redaktionsbüro R&S Spezialitäten:c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:R&S Vertriebs GmbHIngmar RauchIm Teelbruch 8745219 Essenwww.rs-europa.comOriginal-Content von: R&S Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154216/5106444