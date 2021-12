Auf dem Weg an die Börse hat Leafly grünes Licht von Seiten der Behörden erhalten. Zusätzlich zeigt sich das Management des US-Cannabis-Unternehmens zuversichtlich, die Ziele in diesem Jahr zu erfüllen. Mitte Januar 2022 gilt es nun noch eine Hürde zu nehmen, bevor die Fusion mit dem SPAC Merida Merger vollzogen werden kann.Letzten Monat meldete Leafly für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 21 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020. Am Montag bekräftigte das Unternehmen außerdem, auf einem ...

