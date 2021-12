Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA) hat heute die bereits angekündigte Abschlagsverteilung in Höhe von 17 Mio. EUR an die Gläubiger vorgenommen. Die Quote der ersten Abschlagsverteilung beträgt 38,45%. Für die Inhaber der Anleihen 2015/20 (DE000 A161Y5 2) und 2019/24 (DE000 A2TSEB 6) ist die Auszahlung an den gemeinsamen Vertreter, die One Square Advisory S.à.r.l., erfolgt. Die Auszahlung auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...