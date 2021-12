Nachdem Airlines und die US-Flugbehörde FAA vor dem Ausbau des 5G-Mobilfunks mit dem C-Band-Netz gewarnt haben, schließen sich auch die weltweit größten Flugzeugbauer an. Sie sehen in 5G eine Gefahr für die Flugsicherheit. Die beiden weltweit größten Flugzeugbauer Airbus und Boeing schließen sich den Warnungen vor einem 5G-Ausbau an. Wie bereits US-Airlines und die US-Flugbehörde Federal Aviation Administration, kurz FAA, sehen sie bei der Einführung des 5G-Mobilfunks im C-Band-Spektrum Risiken für den Flugverkehr. Es besteht die Sorge, dass 5G die Funkhöhenmesser in Flugzeugen stören könnte. Mehr zum Thema ...

