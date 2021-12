EQS-News: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mobimo Holding AG: Mobimo stärkt Portfolio und Pipeline mit Akquisitionen im Kanton Zürich und der Westschweiz



22.12.2021 / 17:45



Mobimo stärkt Portfolio und Pipeline mit Akquisitionen im Kanton Zürich und der Westschweiz Luzern, 22. Dezember 2021 - Mobimo erwarb ein in der Zürcher Agglomeration gelegenes Areal mit Entwicklungspotenzial und drei Geschäftsliegenschaften in mittelgrossen Westschweizer Städten. Mobimo erwarb per Mitte Dezember 2021 die ERNI Real Estate AG und ihre Tochtergesellschaft ERNI Liegenschaften AG und wurde Eigentümerin des rund 16'000 m2 grossen ERNI-Areals in Wangen-Brüttisellen (ZH). Das ausgezeichnet gelegene Areal umfasst zwei Bestandesgebäude mit Büro-, Gastronomie- und Gewerbeflächen sowie eine rund 12'000 m2 grosse Fläche mit Entwicklungspotenzial. Mobimo wird die Bestandesgebäude in ihr eigenes Anlageportfolio überführen und das Entwicklungspotenzial ausschöpfen: Geplant wird ein gemischt genutztes Quartier mit Wohn- und Gewerbenutzung und hohen Anforderungen an die Nachhaltigkeit. «Eine der Kernkompetenzen von Mobimo ist die Quartierentwicklung. Mit dem ERNI-Areal haben unsere Entwicklerinnen und Entwickler nun eine spannende Aufgabe vor sich», so CEO Daniel Ducrey. «Das Unternehmen ERNI war während Jahrzehnten in der Gemeinde Wangen-Brüttisellen verwurzelt. Unser Projekt werden wir daher besonders sorgfältig auf die lokalen Bedürfnisse abstimmen.» Eine weitere Akquisition verstärkt die regionale Diversifikation des Mobimo-Anlageportfolios. Das Unternehmen erwarb per Mitte Dezember 2021 drei Liegenschaften im Herzen der Westschweizer Städte Biel, Neuenburg und Fribourg. Beim Verkäufer handelt es sich um ein Unternehmen aus der Finanzbranche, das die Flächen auch weiterhin als Mieter nutzen wird. Eine Akquisition von hoher strategischer Relevanz, betont Daniel Ducrey: «Mobimo erweitert damit erstmals ihr Westschweizer Portfolio um Standorte ausserhalb der Grossräume Lausanne bzw. Genf.» Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren:

Tanja Nay

Verantwortliche Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Marion Schihin

Leiterin Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von gut CHF 3,4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende. www.mobimo.ch

