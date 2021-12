DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen im späten Handel deutlich ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einer späten Rally deutlicher im Plus geschlossen. Zunächst verlief der Handel lange in ruhigen Bahnen, die Umsätze dünnten zunehmend aus. Doch die US-Konjunkturdaten setzten am Nachmittag dann positive Impulse. So wuchs zunächst die US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker als erwartet, wie aus der dritten Lesung hervorging. Der Index des Verbrauchervertrauens für den Dezember überzeugte zudem und schürte die Hoffnung auf einen guten Jahresbeginn 2022.

Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 15.593 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,0 Prozent auf 4.217 Punkte zu. Für die Anleihen ging es leicht nach unten, der Euro eroberte die Marke bei 1,13 Dollar zurück.

Delivery Hero mit strategischer Kehrtwende

Delivery Hero begräbt nur wenige Monate nach der Rückkehr auf den Heimatmarkt seine Expansionspläne in Deutschland wieder. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland wird sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen. Nur der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte für die Mitarbeiter bestehen, teilte der DAX-Konzern mit. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden. Mit Blick auf den bereits harten Wettbewerb unter den Lieferdiensten in Deutschland, wurde diese Entscheidung an der Börse positiv gewertet, die Aktie legte um 7,4 Prozent zu.

Beiersdorf verbesserten sich um 2,1 Prozent, der Konsumgüterkonzern übernimmt das Prestige-Hautpflegegeschäft von Chantecaille. Die Warburg-Analysten stuften den kauf als gewinnsteigernd ein. Der als Kaufpreis vereinbarte Unternehmenswert der Hautpflegesparte könnte zwar bis auf 690 Millionen Dollar ansteigen, der Preis sei aber nur hoch und nicht unangemessen. Kritisch merkten die Analysten an, Beiersdorf habe sich in der Vergangenheit bei der Integration von Marken schwer getan

Der Pharmakonzern Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das britische Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Novartis wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen. Der Novartis-Kurs schloss kaum verändert, in London stiegen Syncona, die Gyroscope Therapeutics aus ihrem Portfolio verkauften, um 5,5 Prozent.

Moeller Maersk stärkt Präsenz in Asien durch Übernahme

A.P. Moeller-Maersk, die größte Containerschiff-Reederei der Welt, kauft kurz vor Jahresende für 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) das Logistikgeschäft des chinesischen Konzerns Li & Fung. Maersk gehe einen weiteren Schritt, um seine Kunden mit einer "durchgängigen Logistik" zu versorgen, hieß es. Maersk schwimmt in Geld, weil die Nachfrage nach Frachtkapazitäten aktuell explodiert und die Preise entsprechend gestiegen sind. Die Aktie legte in Kopenhagen um 0,9 Prozent zu.

Die Citi-Analysten wiesen darauf hin, dass sich das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA vor Synergien auf dem Niveau der jüngsten Akquisitionen von Maersk bewege. Nach Ansicht der Analysten stärkt die dänische Reederei mit der Transaktion das Angebot an durchgängigen Logistik-Lösungen weiter. Zudem steige die Präsenz auf dem wichtigen, schnell wachsenden asiatischen Markt.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.217,06 +42,07 +1,0% +18,7% Stoxx-50 3.754,12 +29,02 +0,8% +20,8% Stoxx-600 478,36 +4,37 +0,9% +19,9% XETRA-DAX 15.593,47 +146,03 +0,9% +13,7% FTSE-100 London 7.341,66 +44,25 +0,6% +13,0% CAC-40 Paris 7.051,67 +86,68 +1,2% +27,0% AEX Amsterdam 782,08 +7,13 +0,9% +25,2% ATHEX-20 Athen 2.123,62 +8,18 +0,4% +9,8% BEL-20 Brüssel 4.241,27 +15,68 +0,4% +17,1% BUX Budapest 49.083,56 -1487,49 -2,9% +16,6% OMXH-25 Helsinki 5.472,59 +45,06 +0,8% +19,3% ISE NAT. 30 Istanbul 1.981,37 -108,15 -5,2% +21,1% OMXC-20 Kopenhagen 1.825,68 +40,93 +2,3% +24,6% PSI 20 Lissabon 5.451,37 +8,29 +0,2% +11,5% IBEX-35 Madrid 8.459,10 +71,60 +0,9% +4,8% FTSE-MIB Mailand 26.827,93 +174,63 +0,7% +19,9% RTS Moskau 1.601,93 +28,43 +1,8% +15,5% OBX Oslo 1.060,84 -1,87 -0,2% +23,5% PX Prag 1.422,37 +10,21 +0,7% +38,5% OMXS-30 Stockholm 2.334,81 +15,28 +0,7% +24,5% WIG-20 Warschau 2.212,32 +26,85 +1,2% +11,5% ATX Wien 3.860,04 +36,05 +0,9% +35,6% SMI Zürich 12.713,90 +31,37 +0,2% +18,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:09h Di,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1325 +0,4% 1,1269 1,1262 -7,3% EUR/JPY 129,33 +0,5% 128,67 128,51 +2,6% EUR/CHF 1,0418 -0,1% 1,0419 1,0421 -3,6% EUR/GBP 0,8486 -0,2% 0,8507 0,8512 -5,0% USD/JPY 114,20 +0,1% 114,17 114,09 +10,6% GBP/USD 1,3345 +0,6% 1,3249 1,3232 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,3768 -0,0% 6,3768 6,3809 -1,9% Bitcoin BTC/USD 49.044,08 -0,5% 49.131,64 48.384,23 +68,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,14 71,12 +1,4% 1,02 +52,5% Brent/ICE 74,55 73,98 +0,8% 0,57 +46,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,55 1.789,32 +0,5% +9,23 -5,2% Silber (Spot) 22,76 22,53 +1,0% +0,23 -13,8% Platin (Spot) 970,57 937,83 +3,5% +32,74 -9,3% Kupfer-Future 4,37 4,35 +0,6% +0,03 +24,2% ===

